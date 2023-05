Tg Sport – 29/5/2023

In questa edizione:

- Il Milan piega la Juve e va in Champions, Lecce salvo col thriller

- In Italia buona la prima per Bologna e Milano, in NBA incredibile Boston

- Roglic trionfa al giro d'Italia, a Roma l'ultima zampata di Cavendish

- Verstappen trionfa a Montecarlo davanti ad Alonso, Leclerc sesto

- Continental sponsor del Giro-E per mobilità sostenibile

- La Barba al Palo - Basta campionato, finalmente Europa

