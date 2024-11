Tg Sport – 29/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ecco il cuore di Ranieri, Hummels riprende il Tottenham - La Lazio finisce senza reti, la Fiorentina vince ancora - L’Eurolega resta un incubo, altra sconfitta per la Virtus - Champions League di volley, crolla Milano in Turchia - Mancini “Lasciare la Nazionale è stata una scelta sbagliata” mc/gtr