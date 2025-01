Tg Sport – 29/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Roma non può sbagliare, passerella Lazio a Braga - Il Lecce incassa 40 milioni per Dorgu, Neymar torna in Brasile - Mattarella ai tennisti azzurri “Siete stati eccezionali” - Viviani, ipotesi ritiro e futuro in Federazione - Lo Spezia riapre la corsa alla Serie A, la Samp non ingrana /gtr