Tg Sport – 28/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Stop Inter col Sassuolo, il Milan la raggiunge in vetta - Il Napoli ritrova Kvara e Osimhen, l’Atalanta vince ancora - Sonego crolla a Pechino, Arnaldi strepitoso - MotoGP Giappone, Bagnaia per tenere la testa della classifica - La serie A di basket pronta a ripartire - La Barba al Palo - Berardi l’anti-campione mc/gtr