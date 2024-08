Tg Sport – 28/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner parte piano, ma alla fine batte McDonald - Contatti col Liverpool per Chiesa, scambio Milan-Roma? - Le scelte di Spalletti per la Francia, verso il ritorno di Tonali - Vasseur “A Monza con buon morale, gara unica nel suo genere” - L'Autodromo di Monza scalda i motori per il Gp d'Italia gm/mrv