Tg Sport – 28/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: -⁠ ⁠Italia, è il momento della verità con la Svizzera - ⁠Europeo, dove sono finiti i bomber? - ⁠A Sinner tocca Hanfmann, per Berrettini c’è Fucsovics - ⁠Formula Uno, la Ferrari in Austria per il riscatto - La barba al palo - Ridatemi Barella gm/gtr