Tg Sport – 28/6/2023

In questa edizione: - Under 21, continua l'annata no per De Ketelaere - Anche Verratti verso l'Arabia, ormai un mercato folle - Viviani, doppio successo ai campionati italiani su pista - Sonego e Cecchinato out, quanti dubbi per Wimbledon - Pugno di ferro, 13 punti contro il razzismo nel calcio - In Islanda al via la Champions 23/24, l'ultima prima della rivoluzione mc/gtr