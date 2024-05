Tg Sport – 28/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Napoli e Conte verso il sì, con un Lukaku in più - La Fiorentina è pronta per la finale di Conference - Debutto vincente di Sinner a Parigi, bene gli italiani - Nba, Boston spazza via Indiana ed è alle Finals - Tris di pesisti azzurri alle Olimpiadi di Parigi gm/gtr