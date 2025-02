Tg Sport – 28/2/2025

Il Milan si allontana dalla Champions, vince il Bologna - Il Maradona ribolle per lo scontro diretto, Conte contro Inzaghi - Berrettini fuori a Dubai, eliminato anche Nardi - L'Olimpia batte Monaco, decisivi Mirotic e Shields - Fratelli Marquez in testa in Thailandia, Bagnaia out dal Q2