Tg Sport – 28/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Juve non sa più segnare, 0-0 con l’Aston Villa - Il Bologna fa gol, ma non basta contro il Lille - La Formula uno a Monza fino al 2031, accordo da 180 milioni - Olimpia Milano, esame di maturità in casa della capolista - La Barba al Palo - La Champions lombarda e la notte di Motta ari/gtr