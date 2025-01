Tg Sport – 28/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La super serata di Champions, occhi sulle italiane - Il Genoa continua a volare, Venezia e Verona non si fanno male - Vlahovic non rinnoverà, sarà addio alla Juventus - Sinner pronto a conquistare anche la terra rossa - Ecco Walker “Al Milan per vincere” /gtr