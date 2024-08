Tg Sport – 27/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vince e diverte, vola la nuova Juventus di Thiago Motta - Finisce in parità tra Como e Cagliari, primo punto per Fabregas - US Open, Berrettini e Musetti passano il primo turno - Formula Uno, Norris può chiudere il dominio di Verstappen - Ultimi giorni di mercato, la Juventus super protagonista gm/gsl