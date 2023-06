Tg Sport – 27/6/2023

In questa edizione: - Mercato Milan, i rinforzi arrivano dalla Premier League - Pirlo torna in Italia, allenerà la Sampdoria - Coppa Davis, ufficializzato il programma e c'è subito Canada - GP d'Austria in arrivo, ottimismo in casa Ferrari - Giubilei: "Triathlon in crescita, la Coppa del Mondo a Roma grande passo" - Giochi Europei a squadre, trionfo Italia nell'atletica leggera mc/mrv