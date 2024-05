Tg Sport – 27/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Empoli gioisce nel recupero, in B ci va il Frosinone - Leclerc trionfa a Montecarlo, Bagnaia perfetto in Spagna - Pogacar chiude da dominatore, il Giro d’Italia è suo - La Virtus rischia, ma batte Venezia ed è vicina alla finale - La Barba al Palo - Empoli e Frosinone, esempio di fair-play gm/gtr