Tg Sport – 27/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Impresa dell’Empoli a Torino, la Juventus è eliminata - Torna la Serie A, la Fiorentina per il riscatto col Lecce - Hamilton e Leclerc contenti delle prestazioni sulla SF-25 - Dopo la Coppa Italia, Trento cerca il bis in Campionato - Serie A, Doveri arbitra la sfida Scudetto Napoli-Inter /gtr