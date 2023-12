Tg Sport – 27/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Boxing Day, tra Serie B e una premier spettacolare - Rinnovo di Osimhen, tra sorrisi e dubbi per il futuro - Doncic show in Nba, 50 punti a Phoenix - Volley, Trento e Conegliano inarrestabili - Falcone “Ael 2023 tante soddisfazioni, le arti marziali sport inclusivo” - Scherma, Azzi “Anno positivo, i Mondiali in Italia un successo” glb/gtr