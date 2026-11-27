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Tg Sport – 27/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Marc Marquez annuncia il ritiro dalla MotoGP a Valencia - La Juventus batte 4-1 l'Omonia Nicosia in Europa League - Rimonta show del Milan ad Atene, Olympiacos battuto 4-2 - L'Atalanta piega 3-2 al 90' il Borac Banja Luka - Designati gli arbitri della 13ª giornata di Serie A - Sorteggiati i gironi degli Europei Under 21 per l'Italia - L'Italbasket batte 86-72 la Turchia davanti a Mattarella /gtr