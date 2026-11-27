Fiumicino, al Terminal 1 un percorso interattivo sull’esplorazione spaziale

ROMA (ITALPRESS) - Esplorare i satelliti, osservare la Terra dallo spazio e interagire con un astronauta virtuale. Sono le esperienze offerte dal nuovo allestimento immersivo e interattivo dedicato all'esplorazione spaziale nell'area partenze del Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Intitolata "Lo spazio atterra a Fiumicino", l'iniziativa è stata realizzata da Aeroporti di Roma in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in occasione della nomina di Roma a Capitale Europea dello Spazio. xn9/mrc/gsl