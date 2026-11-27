Lupa Capitolina a Jovanotti, Gualtieri “Riconoscimento meritatissimo”

ROMA (ITALPRESS) - "È una grandissima gioia tributare questo riconoscimento meritatissimo a Lorenzo Jovanotti, a Lorenzo Cherubini, la Lupa Capitolina per un artista davvero straordinario che con la sua arte, la sua poesia ha saputo per decenni donare capolavori alla nostra città, al nostro paese, ai suoi fan, agli appassionati di musica di tutto il mondo e io lo considero davvero un grande autore, un grande poeta". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della consegna della Lupa Capitolina a Jovanotti. "Mi ha colpito davvero la parabola della sua carriera crescente, con capacità di allargare anche linguaggi, orizzonti, di raggiungere con tantissimi capolavori dei livelli di arte, di poesia assoluta - aggiunge -. E' una persona straordinaria. E' nato e cresciuto a Roma, curioso del mondo, come Roma è affamata di mondo la nostra città, come lui ha ricordato, cosmopolita, libera come Lorenzo, quindi un bellissimo riconoscimento, meritatissimo, anche perché sono sicuro che come lui ha detto sui su questi anni di carriera, ma anche sul futuro che continuerà a regalarci tanta arte, tanta musica, tanta poesia. Ed eccolo". "Interrompo. Che dice il sindaco? Che stai dicendo?", chiede Jovanotti, facendo capolino dalle spalle del primo cittadino. "Parlavo bene. Parlavo bene", risponde Gualtieri. xb1/vbo/gtr