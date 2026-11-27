Eco Sicily 2026, istituzioni e imprese a confronto a Palermo con le nuove generazioni

PALERMO (ITALPRESS) - Quasi mille studenti a confronto con istituzioni e imprese per parlare di sostenibilità, innovazione e futuro. Le Officine Sandron di Palermo hanno ospitato Eco Sicily 2026, dedicato al tema “Dalla Terra al Mare: un viaggio sostenibile per tutti”, organizzato da CG Eventi e cofinanziato dalla Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività produttive. xd6/mgg/azn