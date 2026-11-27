America Week – Episodio 90

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - A New York, come nel Nord-Est degli Stati Uniti, si è appena celebrata la festa del Thanksgiving sotto una tempesta di vento e pioggia. I bambini, per la prima volta, non hanno potuto assistere alla parata di Manhattan con i palloni gonfiati, ma chissà che non sia anche il simbolo di quello che sta avvenendo in America: una ventata destinata a spazzare via tutti i palloni gonfiati del trumpismo in tutte le sue manifestazioni, dalla politica all'economia. Lo scandalo Nvidia si sta rivelando la madre di tutti gli scandali della presidenza Trump, quello che potrebbe davvero portare all'impeachment e persino alla sua rimozione dalla Casa Bianca. Donald Trump e il suo vicepresidente JD Vance sembrano non aver ancora capito che l'America di oggi non è più quella del novembre 2024, che riportò alla Casa Bianca l'uomo che provocò l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. xo9/sat/gsl