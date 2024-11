Tg Sport – 27/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - All’Inter basta un autorete, Atalanta spettacolare - Il Milan piega lo Slovan, Lewandowski in tripla cifra - Sinner e Paolini sono le certezze, ma è il momento di Berrettini - L’Italia del rugby chiude il 2024 in Top 10 - Malagò "Impatto Milano-Cortina straordinario, con oltre un miliardo" gm/gtr