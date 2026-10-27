Tg Sport – 27/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pallone d'Oro 2026: trionfo di Harry Kane davanti a Mbappé e Yamal - Giudice Sportivo e Roma: stangata per Allegri e la carica di Gasperini - Serie A in campo per il turno infrasettimanale - L'Inter blinderà Thuram, Pulisic firmerà fino al 2031 col Milan - Sinner ai box tra rinnovo e "Six Kings Slam" - MotoGP: Martin vola a Sepang per sfidare Marquez - Lega Nazionale Dilettanti, il futuro del calcio parte dai giovani e dai vivai azn