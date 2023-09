Tg Sport – 26/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan a Cagliari, l’Inter col Sassuolo per fare sei su sei - L’Ex tecnico della nazionale meo sacchetti esonerato a Cantù - Jacobs ha deciso, in florida con Rana Reider - Antonino Bossolo campione del mondo di Para Taekwondo - Malagò “Abbraccio Napolitano-Bach suggellò rapporti Italia-Cio” - Mazzanti verso l’esonero, l’Italvolley in rosa a Julio Velasco ari/gtr