Tg Sport – 26/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gioia Napoli e caduta della Roma, Torino da sogno - Calcio in lutto, è morto Sven Goran Eriksson a 76 anni - Sonego torna a vincere, suo l’Atp 250 di Winston Salem - Norris vince il GP d’Olanda, Ferrari terza e quinta - La Barba al Palo - L'Inter non si è mai fermata gm/mrv