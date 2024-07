Tg Sport – 26/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Thiago Motta può sorridere “Contento del lavoro che stiamo facendo” - Colpani alla Fiorentina, il Como già sorprende - Sainz “Il mio futuro? Mi sto dando del tempo” - Jasmine Paolini prova a sognare, voglia di vincere a Parigi - “Change the game”, sport per promuovere salute, cultura e identità - Parigi pronta per dare il via alle Olimpiadi ari/gtr