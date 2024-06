Tg Sport – 26/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Per l’Italia si apre un nuovo Europeo, ora la Svizzera - L’Austria sorprende tutti, Inghilterra spenta e Serbia fuori - Italia di lusso, Gallinari protagonista e la Spagna è ko - Tour de France, tutto pronto per il via da Firenze - Webuild per lo sport con le campionesse italiane glb/mrv