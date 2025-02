Tg Sport – 26/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Inter batte la Lazio, sarà derby in semifinale - Bologna e Milan vero spareggio per l’Europa - Arnaldi lotta ma cede a Zverev, Bellucci spreca 4 match point - Conegliano fa 44 vittorie di fila, Milano sfiora l’impresa - MotoGP, si riparte dalla Thailandia senza Martin /gtr