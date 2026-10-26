Tg Sport – 26/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Serie A: Inter folle rimonta, in testa con la Lazio - Le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale - Giudice Sportivo e Roma: stangata per Allegri e la carica di Gasperini - Musetti trionfa a Lione, Sinner ai box mentre Zverev insidia primato - Formula 1: trionfo di Antonelli ad Austin, titolo ad un passo - MotoGP a Phillip Island: il maltempo cancella le gare - La Barba al Palo - La pazza Inter è tornata, che noia le goleade... azn