Giustizia più accessibile, arrivano gli Uffici di Prossimità nell’ennese

ENNA (ITALPRESS) - L’Auditorium Falcone-Borsellino del Tribunale di Enna ha ospitato l’ultima tappa del ciclo di Conferenze tematiche dedicate al progetto “Uffici di Prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini”. Il progetto è voluto dal Ministero della Giustizia, attuato da Regione Siciliana con il supporto di Formez e finanziato dal POC al PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020. Nel corso dell’appuntamento sono stati presentati gli Uffici di Prossimità di Nicosia, Valguarnera Caropepe e Agira. xa9/mgg/gtr