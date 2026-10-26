Cina, completato a Chongqing il collegamento del nuovo ponte a due livelli

Un altro "megaponte" sul fiume Yangtze sta prendendo forma a Chongqing, in Cina. È stato infatti completato il collegamento della campata principale, lunga 765 metri, del ponte Huangjuetuo. Con una struttura a due livelli che combina un'autostrada, strade urbane e spazi riservati al trasporto su rotaia, il ponte è destinato a migliorare i collegamenti tra le due sponde e l'integrazione regionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)