Trauma grave, in Italia prima causa di morte tra i 20 e i 40 anni

ROMA (ITALPRESS) - “Il traumatologo cura l'osso fratturato, ma il trauma in realtà è molto di più: è trauma cranico, emorragia interna per una rottura della milza o del fegato, una ferita d'arma da fuoco o una coltellata, un osso rotto o più ossa rotte. A livello globale abbiamo 5 milioni di morti all'anno per trauma: di questi solo un milione e mezzo sono legati agli incidenti stradali. In Italia abbiamo tremila persone tra uomini e donne che muoiono per un trauma: quello che però va a impattare molto la società è che il trauma è la prima causa di morte nella popolazione giovane, tra 20 e 40 anni”. Lo ha detto Hayato Kurihara, responsabile di Chirurgia d’urgenza presso il Policlinico di Milano, intervistato per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. mrc/gsl