Home Video News Cronaca Tg News – 26/10/2026
Tg News – 26/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Procura chiede arresti domiciliari per ex amministratori Ilva - Youssef Siher in carcere, per pm “può sviluppare strategia rivoluzionaria” - Caso Tramontano, giudici riconoscono premeditazione per Impagnatiello - Brasile, Lula rieletto presidente, la borsa di San Paolo crolla - Papa Leone andrà in Sudamerica dal 6 Novembre, medici confermano - Mattarella “Prioritario proteggere la sanità pubblica” - La città più green d’Italia è Mantova, ultima Napoli - Ricerca, la Biblioteca del Cnr compie cento anni - Previsioni 3B Meteo 27 Ottobre azn