Tg Sport – 25/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Buona la prima per l’Italbasket, ai Mondiali battuto l’Angola 67-81 - Fiorentina deludente a Vienna, sconfitta di rigore - Sinner, sorteggio da incubo agli US Open - La Formula 1 torna dopo la sosta, si corre in Olanda a casa Verstappen - Il Pallone Racconta - Chi andrà in fuga? glb/gtr