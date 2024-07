Tg Sport – 25/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner salterà le Olimpiadi, ko per una tonsillite - La Lazio punta James Rodriguez, Calafiori è dell’Arsenal - Subito caos Olimpico, Argentina-Marocco di calcio è un thriller - L’Italia olimpica e quegli ori di Tokyo, a caccia del bis - Bittner “A Parigi con quattro atleti, siamo speranzosi” - Parigi 2024, Abodi indica la via agli azzurri “Facciamoci onore” ari/gtr