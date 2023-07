Tg Sport – 25/7/2023

In questa edizione: - Follie d’Arabia, l’Al-Hilal offre 700 milioni a Mbappé - Il calcio piange Trevor Francis, giocò con Sampdoria e Atalanta - Mondiali nuoto, medaglie importantissime per l’Italia - Basket, Nico Mannion non giocherà il Mondiale - Vingegaard concede il bis al tour, Ciccone a pois a Parigi - Dai Mondiali di para-archery sei pass per Parigi ari/gtr