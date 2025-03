Tg Sport – 25/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La nuova Juve di Tudor, Vlahovic in cerca di riscatto - L’Under 21 pareggia in amichevole in Danimarca - Serie A di Basket, Trapani è a sorpresa davanti a tutti - Ferrari, serve cancellare errori e rincorrere da subito - Panchina d’Oro a Simone Inzaghi, migliore della Serie A mrv