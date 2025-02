Tg Sport – 25/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Due gol per tempo e la Roma affonda il Monza - Spalletti “Abbiamo una Nazionale forte, lavoriamo per crescere” - Fuori Cobolli in Messico e Sonego a Dubai, Musetti ancora ko - Jacobs “Doping? Meglio arrivare ultimo che barare” - Pattinaggio Corsa, titoli a Bramante, Piergigli, Varani e Paluzzi /gtr