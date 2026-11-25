Tg Sport – 25/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner rientra in Italia dopo l'operazione, Binaghi e Abodi vicini - Il Napoli ferma 2-2 il Manchester City in Champions League - Il Como batte 1-0 l'AEK Atene ed è 3° in Champions - Guardiola spiega il no all'Italia ed elogia Messi, Ronaldo e Ancelotti - Il TAS assegna la Coppa d'Africa 2026 al Senegal, il Marocco minaccia ricorso - Federica Brignone annuncia il ritiro dall’attività agonistica /gtr