SANA Food 2027, a Bologna le eccellenze agroalimentari del Made in Italy

ROMA (ITALPRESS) - Valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane, promuovere produzioni sostenibili e creare nuove opportunità di business per gli operatori del settore. Sono gli obiettivi di SANA Food 2027, la manifestazione organizzata da BolognaFiere, in programma dal 21 al 23 febbraio, patrocinata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La manifestazione, presentata al Masaf, si conferma piattaforma B2B dedicata all’alimentazione di qualità per il fuori casa, coinvolgendo professionisti della ristorazione, dell’Horeca e del retail specializzato. xb1/mgg/gsl