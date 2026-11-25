Aeroporti europei, traffico passeggeri in crescita a settembre

ROMA (ITALPRESS) - Il traffico passeggeri negli aeroporti europei continua a crescere. A settembre l’incremento è stato del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre nel terzo trimestre la crescita ha raggiunto il 3,4%. È quanto emerge dal rapporto di Aci Europe. Tra i principali mercati europei, l’Italia si distingue per la crescita più sostenuta, davanti alla Spagna. Sul fronte degli aeroporti, Istanbul si conferma il primo scalo per traffico passeggeri, seguito da Londra Heathrow e Madrid. Buoni risultati anche per gli aeroporti italiani: Venezia, Trapani e Milano Malpensa figurano tra gli scali più dinamici nelle rispettive fasce dimensionali. Lo scenario dei prossimi mesi resta tuttavia incerto. Aci Europe segnala che gli elevati costi del carburante, la pressione fiscale e l’aumento delle tariffe stanno spingendo le compagnie a ridurre l’offerta. Per la stagione invernale è previsto un incremento della capacità aeroportuale europea decisamente più contenuto rispetto allo scorso anno. gsl