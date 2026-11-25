Home Video News Cronaca Tg News – 25/11/2026
Tg News – 25/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - De Gennaro, nelle lettere l’accusa al Pm di Caltanissetta - Dazi Usa, tariffe fino al 15% contro l’Ue - La Polonia creerà una no-fly zone al confine con l’Ucraina - Cdm approva Ddl che ripristina elezione diretta Province - Via libera del Senato, decreto Ambiente diventa legge - 25 Novembre, Mattarella “Uscire dalla violenza è possibile” - Federica Brignone annuncia il ritiro “La gamba mi fa male” - Una “cooperazione pragmatica” al centro del Forum Cina-Italia Media e Think Tank - Previsioni 3B Meteo 26 Novembre azn