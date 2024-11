Tg Sport – 25/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: Un’Italia da sogno, ancora un successo in Coppa Davis Decide Lukaku, la Roma di Ranieri inizia con un ko Fiorentina e Lazio da sogno, Vieira trova un punto al debutto Verstappen è ancora campione del mondo in Formula Uno - La Barba al Palo: Sinner è meglio di Milan-Juventus mc/gtr