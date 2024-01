Tg Sport – 25/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Juve vuole allungare, per l’Inter c’é la Fiorentina - Boban, dimissioni dall’Uefa per contrasti con Ceferin - Australian Open, Italia in finale nel doppio maschile - Coppa Italia volley femminile, definite le semifinali - Gigi Riva, l'ultimo saluto della gente comune - Europei ginnastica artistica, Tecchi “Mai avuto squadre così forti” gm/mrv