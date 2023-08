Tg Sport – 24/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mancini a un passo dall’Arabia, sarà il nuovo Ct della nazionale - Serie B, tre squadre con 11 italiani nella prima giornata - Doppio argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ritmica - Crollo inaspettato di Fognini, niente US Open - Italvolley, cinque su cinque per le ragazze di Mazzanti - Mondiali di Atletica, delusioni azzurre per 200, lungo e marcia gm/gtr