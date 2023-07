Tg Sport – 24/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spettacolo tra Milan e Real, a Pasadena vincono i blancos - Girelli entra e segna, Italia batte Argentina al mondiale - Verstappen domina in Ungheria, Red Bull da record - Setterosa straordinario, battuti gli Stati Uniti e semifinale - Mondiali di scherma a Milano al via con Mattarella - Zheng vince i “34^ Palermo Ladies Open” glb/gtr