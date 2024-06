Tg Sport – 24/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Germania prima, l’Ungheria spera con un gol al 100’ - Sinner è straordinario, Musetti a testa altissima - Volley, l’Italia di Velasco vince la Nations League - In Spagna vince ancora Verstappen, male le Ferrari - Europei scherma, l’Italia chiude in testa nel medagliere glb/mrv