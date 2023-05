Tg Sport – 24/5/2023

In questa edizione:

- Spalletti, tra dubbi sul futuro e nuovi nomi per il Napoli

- Formula Uno, ritorno della Honda per Aston Martin

- Boston tiene viva la serie con Miami, si va a gara 5

- Di Paola: "Da Piazza di Siena bel messaggio per lo sport"

- Elkann: "Per la Juventus momento difficile in campo e fuori"

- Caso Vinicius, polemiche a non finire tra arresti e squalifiche

