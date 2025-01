Tg Sport – 24/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Super Sinner, batte Shelton e vola in finale - La Lazio conquista gli ottavi, 3-1 alla Real Sociedad - La Roma si complica il percorso, battuta in Olanda - La Virtus si butta via, Olimpia abbattuta ad Istanbul - Mattarella celebra successi vela "Grande legame fra Italia e mare" mrv