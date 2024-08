Tg Sport – 23/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Una Fiorentina a due volti pareggia all’esordio in Conference - Dybala sceglie Roma, non si trasferirà in Arabia Saudita - Sorteggiati gli US Open, per Sinner lo statunitense McDonald - La Ferrari vuole stupire in Olanda, Leclerc-Sainz 81 volte insieme - Paralimpiadi, Pancalli “Pronti per Parigi, mi aspetto grandi emozioni” gm/mrv